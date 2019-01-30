Sadettin Saran’dan Ali Koç’a destek

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a destek vererek, "Olağanüstü kongre için imza toplanmasını doğru bulmuyorum" dedi.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, TGRT Haber'de yayınlanan "Meliha Okur ile Anlat Bana" programına konuk oldu. Saran, Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için imza toplanmasını doğru bulmadığını belirterek, "Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik durum ve futbol şubemizin sportif durumu elbette ki hepimizi üzmekte ve endişelendirmektedir. Ancak kongre tarafından büyük teveccühle görevlendirilmiş bir yönetimin henüz altıncı ayında kongreye gitmesini istemek de haksızlıktır. Dolayısıyla olağanüstü kongre için imza toplanmasını şahsen tasvip etmiyorum. Temennimiz, sayın Ali Koç'un hatalarından dersler çıkararak camianın teveccühüne uygun şekilde kulübümüzü layık olduğu yerlere taşımasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA