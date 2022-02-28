Sadi Somuncuoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Sadi Somuncuoğlu biyografisi

Milli Düşünce Merkezinin kurucusu, Türk Ocakları Genel Başkanlığı ve Devle Bakanlığı görevlerinde bulunan eski MHP Milletvekili Sadi Somuncuoğlu bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bunun üzerine Sadi Somuncuoğlu internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Sadi Somuncuoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? İşte Sadi Somuncuoğlu biyografisi...

SADİ SOMUNCUOĞLU KİMDİR? NERELİ? SADİ SOMUNCUOĞLU BİYOGRAFİSİ

Sadi Somuncuoğlu 1940 yılında Aksaray'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Aksaray’da, lise ve yükseköğrenimini Ankara’da tamamladı. 1965 yılında “Bab-ı Ali’de sabah” gazetesini çıkardı. Türk Ocakları bünyesindeki faaliyetlere katıldı. Türk fikir sisteminin önemli isimlerinin kültür dairesinde yetişti. Daha sonra gençlik döneminde feyiz aldığı 1994-1995 Türk Ocakları’nın başkanlığını yaptı. 1967’de aktif siyasete atıldı. 1969 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Adana Kongresi’nde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildikten sonra, 12 Mart 1971 tarihine kadar kısa bir dönem dışında, MHP’li gençlerin eğitimi ve teşkilatlanması işlerini yürüttü.

1967-1969 döneminde Türkiye’deki bütün fakülte ve yüksek okullarda Alparslan Türkeş’in talimatı ile Ülkü Ocakları’nı kurdu. 1969 tarihinde, İbrahim Metin, Halil Özyıldız, Emine Işinsu gibi isimlerle birlikte Devlet Dergi’sini çıkardı ve bu dergide birçok yazıları yayımlandı. 1970’te Ülkü Ocakları Birliğinin kuruluşunda görev aldı.

1977 yılında Niğde milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi listesinden Aksaray milletvekili seçildi. Daha sonra bu partiden ayrılarak MHP’ye girdi ve 1999 seçimlerinde de MHP milletvekili oldu. 57. Koalisyon Hükûmeti döneminde Milliyetçi Hareket Partisinden Devlet Bakanı olan Sadi Somuncuoğlu, aktif siyasetten ayrıldıktan sonra kitap ve köşe yazılarına ağırlık verdi. Sadi Somuncuoğlu’nun yayımlanmış 7 kitabı vardır. Sadi Somuncuoğlu Millî Düşünce Merkezi’nin kurucusu ve yakın zamana kadar da genel başkanlığını yapmaktaydı.

Somuncuoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.

SADİ SOMUNCUOĞLU KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti. TBMM'de yarın düzenlenecek törenin ardından Somuncuoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazı sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.