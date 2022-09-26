Şadi Yazıcı gelen isteği kırmadı! Mardinli öğrencileri İstanbul'a davet etti!

Geçtiğimiz aylarda Mardin'i ziyareti sırasında öğrencilerden birinin "İstanbul'u görmek istiyoruz" sözleri sonrası Belediye Başkanı Şadi Yazıcı sözünü tuttu ve öğrencileri İstanbul'da ağırladı.

Rukiye Karapunar
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Şadi Yazıcı gelen isteği kırmadı! Mardinli öğrencileri İstanbul'a davet etti!

Mardin’in Kızıltepe İlçesi Akçapınar Köyü’nde öğretmenlik yapan Esra Boyraz, basından takip ettiği Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın çalışmalarının okulunda da yapılması için talepte bulunmuş ve Belediye Başkanı da ekiple beraber Mardin'e ziyarette bulunmuştu. Ziyareti sırasında kendilerine gelen isteği geri çevirmediler ve öğrencileri İstanbul'a gezmeye davet ettiler.

MÜZELERİ GEZDİLER

Ziyaretleri sırasında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya Enver isimli bir öğrencinin İstanbul’u görmek istediğini söylemişti. Başkan Yazıcı verdiği sözü tutarak Akçapınar İlkokulu’nda okuyan öğrencileri ve öğretmenleri Tuzla’da misafir etti. İlk kez uçağa binen ve İstanbul’u ilk kez gören çocuklar Tuzla’daki Tema Park’ta doyasıya eğlendiler. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı ve İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeleri gezdiler.

"AKÇAPINAR KÖYÜ İLE TUZLA ARASINDA GÖNÜL BAĞI OLUŞTU"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Mardin’den İstanbul’a gelen öğretmen Esra Boyraz ve öğrenciler ile Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde sohbet eden Şadi Yazıcı , “Buraya gelerek bizlere şeref verdiniz. Mardin’de bizleri güler yüzle karşılaşmıştınız. Orada Enver’le satranç oynarken, Enver kulağıma ‘Ben İstanbul’a gitmedim’ dedi. Enver’in bu sözü üzerine sizleri ağırlama düşüncesi oldu. Şeref duyduk. Kızıltepe ile Akçapınar Köyü ile Tuzla arasında bir gönül bağı oluştu. İnşallah bundan sonra her zaman burada bir yeriniz olduğunu unutmayın” şeklinde konuştu.Şadi Yazıcı gelen isteği kırmadı! Mardinli öğrencileri İstanbul'a davet etti!Şadi Yazıcı gelen isteği kırmadı! Mardinli öğrencileri İstanbul'a davet etti!Şadi Yazıcı gelen isteği kırmadı! Mardinli öğrencileri İstanbul'a davet etti!

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