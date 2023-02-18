Sadick Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadick Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadick Abubakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sadick Abubakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sadick Abubakar 2 Şubat 1998 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sadick Abubakar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sadick Abubakar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sadick Abubakar'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sadick Abubakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sadick Abubakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sadick Abubakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sadick Abubakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2019 yılında J-Södra IF

29 Ocak 2020 yılında Smederevo

1 Ağu 2020 yılında Radnicki Srem

15 Eylül 2022 yılında Radnik

Sadick Abubakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sadick Abubakar şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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