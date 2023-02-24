Sadik Basha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadik Basha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadik Basha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sadik Basha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sadik Basha 4 Haziran 2002 tarihinde Gjirokastër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sadik Basha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sadik Basha'nin KF Egnatia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sadik Basha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sadik Basha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sadik Basha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sadik Basha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Luftëtari

1 Ağustos 2020 yılında KF Butrinti

9 Mart 2021 yılında Luftëtari

1 Temmuz 2022 yılında KF Egnatia

Sadik Basha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sadik Basha şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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