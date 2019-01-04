Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe, E.Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Kulübü'nün 1 milyon 500 bin Euro ve Barış Alıcı ile Yiğithan Güveliyi de E.Yeni Malatyaspor'a verdiği bildirildi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek anlaşmayı doğrularken, Sadık Çiftpınar ile yapılan görüşme sonunda da oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Çiftpınar, İHA'ya yaptığı açıklamada ise mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti. Sadık Çiftpınar, takımın devre arası kampından da ayrıldı.

Resmi sözleşmenin ardından gerekli açıklamayı yapacağını söyleyen Sadık, "Ben Malatya'nın evladı gibi hissediyorum kendimi. Buraya emek verdim, burası da bana çok şey kazandırdı. Umarın transferim hayırlı olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA