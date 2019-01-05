İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Sadık Çiftpınar Fenerbahçe’de

Sadık Çiftpınar Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Kulübü, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sadık Çiftpınar Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Kulübü, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı renklerine kattı. Yapılan görüşmeler sonucunda savunma oyuncusu Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.