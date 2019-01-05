Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, "Hayallerimin peşinden geldim" dedi.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'dan 3,5+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, kulüp televizyonuna konuştu. Hayalini kurduğu yerde olduğunu söyleyen Çiftpınar, "Öncelikle bu sıcak karşılamadan dolayı başta Sayın Başkanımız Ali Koç'a, Semih Özsoy Başkanımıza ve diğer yönetici ağabeylerimize teşekkür ediyorum. Bana, kendi evimde; kendi yuvamda gibi hissettirdiler. Hayalini kurduğum yerdeyim. Ait olduğum yerdeyim. Ailemle birlikte bunun mutluluğunu yaşıyorum. Sorumluluklarımın farkındayım. Yarından itibaren takımla birlikte olacağım. Çok çalışacağım, çok mücadele edeceğim. İkinci yarıda takımımızı, camiamızı en iyi yerlere getirme adına sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Taraftarlarımızın gönlü ferah olsun. Çok kaliteli bir takımımız var. İnşallah bunu hep beraber el birliğiyle göstereceğiz. Fenerbahçe, iç sahadaki maçlarda ne kadar büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu her zaman gösterdi. İkinci yarıda da taraftarlarımızdan aynı desteği bekliyoruz. Bizlerde sahada terimizin son damlasına kadar, elimizden gelenin en iyisini yaparak, onlara o mutluluğu yaşatmak istiyoruz. İnşallah camiamızı çok daha iyi yerlere getirerek, taraftarlarımızı mutlu ederiz" dedi.

"İnşallah bu formaya layık olabilirim"

Elinden gelen mücadeleyi göstereceğini söyleyen Sadık Çiftpınar, "Son bir haftada taraftarlarımız bana çok büyük ilgi gösterdiler. Destek mesajları aldım. Bu konuda onlara çok teşekkür ediyorum. İşin diğer boyutunda da Malatyaspor'un üzerimde çok emeği var. Başta Başkanımız Adil Gevrek olmak üzere, Teknik Direktörümüz Erol Bulut, takım arkadaşlarım, bütün camiamız, personelimiz ve Malatyaspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel 4,5 sezondu. Buraya hayallerimin peşinden geldim. Bugün Fenerbahçe bayrağı altındayım. Çok mutluyum. Açıkçası duygularımı tarif edemiyorum. İnşallah bu formaya, bu camiaya, bu armaya layık olabilirim. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok çalışacağım, kimsenin bundan şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA