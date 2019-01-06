Sadık Çiftpınar kampa katıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, takımın Antalya kampına katıldı.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Sadık Çiftpınar da takımdaki yerini aldı. Gece saatlerinde takımın kamp yaptığı otele gelen Sadık Çiftpınar, teknik direktör Ersun Yanal, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı.

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DHA