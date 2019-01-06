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  3. Sadık Çiftpınar kampa katıldı

Sadık Çiftpınar kampa katıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, takımın Antalya kampına katıldı.

Sadık Çiftpınar kampa katıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, takımın Antalya kampına katıldı.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Sadık Çiftpınar da takımdaki yerini aldı. Gece saatlerinde takımın kamp yaptığı otele gelen Sadık Çiftpınar, teknik direktör Ersun Yanal, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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