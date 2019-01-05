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  3. Sadık Çiftpınar resmen Fenerbahçe'de (2)

Sadık Çiftpınar resmen Fenerbahçe'de (2)

Fenerbahçe Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sadık Çiftpınar resmen Fenerbahçe'de (2)

Fenerbahçe Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ve kulübü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlamıştır. Bu bağlamda 1 Ocak 1993 doğumlu stoper ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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