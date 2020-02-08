Sadık Çiftpınar'dan, Fenerbahçe'yi kurtaran fedakarlık

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz dönemde Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, takımını transferde rahatlatacak ve eşi benzeri olmayan bir fedakarlığa imza attı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Simon Falette'in lisansının çıkarabilmesi için Sadık Çiftpınar'ın kendi isteğiyle maaşından 300-400 bin TL fedakarlık yaptığını açıkladı. Sarı Lacivertli kulübün Farık Ilgaz tesislerinde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında konuşan Başkan Koç, "Sadık Çiftpınar maaşından 300-400 bin TL fedakarlık yaptı. Bunun sayesinde Falette'in lisansını çıkardık. Sadık'a bu konuda gösterdiği hassasiyetten ötürü çok teşekkür ederiz." açıklamalarını yaptı.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun lisansını ara transfer döneminin son günü çıkartmıştı.

SADIK ÇİFTPINAR KİMDİR?

1 Ocak 1993 Adana doğumlu olan Sadık Çiftpınar, futbola Seyhan Belediyespor altyapısında başladı. 5 yıl Adana ekibinde forma giyen Sadık, 2009 yılında Galatasaray altyapı hocalarının dikkatini çekince soluğu İstanbul'da aldı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı stoper, Fatih Terim tarafından zaman zaman A Takım ile antrenmanlara çıktı.

Galatasaray altyapısında gösterdiği performansın ardından 2013 yılında dönemin teknik direktörü Feyyaz Uçar, Sadık'ı U 20 Dünya Kupası kadrosuna dahil etti. Hakan Çalhanoğlu, Halil Akbunar, Ahmet Çalık, Okay Yokuşlu gibi isimlerin de bulunduğu kadroda profesyonel olmayan tek futbolcu olan Sadık, takımın vazgeçilmezi olmayı başardı. Başarılı performasına rağmen Sadık, Galatasaray'da profesyonel olmayı başaramadı ve Trabzon Sebatspor'un (Haçkaspor) yolunu tuttu. İlk profesyonel imzasını Karadeniz ekibinde atan Sadık, 1.5 sezon forma giydikten sonra takımdan ayrıldı. Milli Takım'daki hocası Feyyaz Uçar'ın isteğiyle Malatyaspor'a transfer edilen Sadık, adeta küllerinden doğdu. Feyyaz Uçar tarafından sağ bekte oynatılan Sadık, 2014-2015 sezonunda Malatyaspor ile şampiyonluk yaşadı.

Diğer sezon stoperde forma giymeye başlayan genç futbolcu takımın en önemli isimlerinden birisi oldu. Malatyaspor TFF 1. Lig'deki ilk sezonunda ligde kalırken Sadık, Süper Lig ekiplerinin gözetimine girmişti. İrfan Buz'un takımın başına gelmesiyle adeta bambaşka birisi olan Sadık, Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e çıktığı sezon zirve yaptı ve devleri peşine taktı. Malatyaspor ile sözleşmesini uzatmayı tercih eden Sadık, takım kaptanlığına kadar yükseldi.

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