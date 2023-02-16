Sadik Eren Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadik Eren Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadik Eren Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sadik Eren Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sadik Eren Yildirim 20 Temmuz 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Sadık Eren Yıldırım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sadik Eren Yildirim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sadik Eren Yildirim, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sadik Eren Yildirim'nin Bulvarspor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sadik Eren Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sadik Eren Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sadik Eren Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sadik Eren Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Beşiktaş U16

1 Temmuz 2015 yılında Beşiktaş U17

1 Temmuz 2016 yılında Beşiktaş U19

8 Eylül 2016 yılında Karagümrük Alt

1 Temmuz 2017 yılında Karagümrük

31 Ağu 2018 yılında Tepecik Spor

18 Aralık 2018 yılında Karagümrük

28 Ağu 2019 yılında Şile Yıldızspor

2 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

4 Kasım 2021 yılında Lüleburgazspor

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2023 yılında Bulvarspor

Sadik Eren Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sadik Eren Yildirim şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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