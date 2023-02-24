Sadik Skrijelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadik Skrijelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadik Skrijelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sadik Skrijelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sadik Skrijelj 18 Şubat 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Sadik Škrijelj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sadik Skrijelj Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sadik Skrijelj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sadik Skrijelj'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sadik Skrijelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sadik Skrijelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sadik Skrijelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sadik Skrijelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2015 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2018 yılında TOSK Tesanj

1 Temmuz 2021 yılında Zrinjski Mostar

3 Eylül 2021 yılında NK Rudes

24 Şubat 2022 yılında Radnik Bijelj.

5 Temmuz 2022 yılında Zvijezda G.

Sadik Skrijelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sadik Skrijelj şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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