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Sadık ve Barış eski takımlarına karşı

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor müsabakasında Sadık Çiftpınar ve Barış Alıcı eski takımlarına karşı oynuyor.

Sadık ve Barış eski takımlarına karşı

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor müsabakasında Sadık Çiftpınar ve Barış Alıcı eski takımlarına karşı oynuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabakada Sadık Çiftpınar ve Barış Alıcı eski takımlarına karşı. Devre arasında transfer döneminde Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık ile bu transferde sarı-lacivertlilerden Malatyaspor'a kiralanan Barış Alıcı eski takımlarına rakip oldu. Sadık ilk 11'de başlarken, Barış ise yedeklerde yer aldı.

Kaynak: İHA

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