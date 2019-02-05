Sadıkoğlu’ndan MÜSİAD’a hayırlı olsun ziyareti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu MÜSİAD'ın yeni Başkanı Muharrem Poyraz'ı ziyaret etti.

Hayırlı olsun ziyaretine Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan, Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Muharrem Poyraz'a ve yönetim kuruluna yeni görevinde başarılar dileyen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "MÜSİAD, sanayici işadamlarımızı bir araya getirerek önemli bir görevi üstlenmektedir. Bizler de elimizden geldiğince onlarla istişare içerisinde olup Malatya ekonomisi için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yönetimin hayırlı olmasını diliyor ve bir önceki başkan Hüseyin Kalan'a da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi

Ziyaret için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine teşekkür eden MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyraz ise, "Yeni yönetimimiz ve üyelerimiz ile beraber çalışarak başarılı bir dönem geçirmek için çaba göstereceğiz. Bu süre içerisinde bizleri destekleyeceğine inandığımız TSO Başkanımız Oğuzhan Sadıkoğlu'na da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA