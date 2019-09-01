Sadıkoğlu’ndan velilere kırtasiye uyarısı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, okul sezonu öncesi velilere çağrıda bulunarak alışverişlerin kitapevleri ve kırtasiyecilerde yapılmasını istedi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, okulların başlamasına kısa bir süre kala kitapevlerinin aylardır süren büyük bir hazırlıkla raflarını hazırladıklarını ve sezon alışverişi için beklediklerini belirterek," Üyelerimizden gelen serzenişler ve sahada yapmış olduğumuz tespitlerde gördüğümüz üzere ana faaliyet konusu kitap ve kırtasiye olmayan zincir marketler, konfeksiyon gibi firmalar 15 günlük dönemsel açılan tezgahlarda okul sezonuna ortak olmakta ve kalite yerine fiyat endeksli sattıkları ürünlerle kitap ve kırtasiye sektörüne zarar vermektedir" ifadelerine yer verdi.

Zincir marketlerinde artık kitap satışlarına başladığı ifade eden Sadıkoğlu, "Düşük kar marjları ile yılda bir defa sezon satış imkanları olan kitapevlerinin ayakta kalması elzemdir. Zira şehrimizin, insanımızın kültürel gelişiminde etkili olan bir şehrin gelişmişlik düzeyinde mihenk taşı olan kitapevlerinin insanlar için vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. Kitap ve kırtasiye sektörünün yıllardan beri var olabilme mücadeleleri, sektöre emeği olmayan ve sektörle uzaktan yakından ilgisi olmayan market zincirleri tarafından satılması emeğe saygısızlık olduğu gibi sektörlerin kaybolmasına yada zarar görmesine zemin hazırlamaktadır. Kitabı ve kırtasiyeyi sektöre emek veren esnaflarımızın satması gerektiğine inanıyor ve esnafımızın üyelerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Sadıkoğlu, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının da dağıtım işlerinin kitapevleri üzerinde yapılarak sektöre bir cansuyu verilmesini istediklerini dile getirdi.

Sadıkoğlu, "Kitap ve kırtasiye alanında hizmet sunan tüm üyelerimize, eğitim alanında faaliyet gösteren tüm kurumlarımıza, ülkemizin geleceği öğretmen ve öğrencilerimize yeni eğitim, öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: İHA