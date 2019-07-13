Sadin Bakır Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SADİN BAKIR KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1986

Sadin Bakır kaç yaşında :

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Meslek : Sporcu

Sadin Bakır doğum yeri : Amasya

SADİN BAKIR BİYOGRAFİSİ

Survivor 2017 yarışmasına katıldı.

Sadin Bakır, 1986 yılında Amasya ilimizde doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Tam adı Muhammed Sadin Bakır’dır. Gaziantep Üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun oldu. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşamaktadır. Babası Cemal Bakır ve abisi Fatih Bakır da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başakşehir güreş antrenörü olarak görev yapmaktadır.

Sadin Bakır, ata sporumuz güreşle uğraşmakta ve yıllarca milli takımda görev almıştır. Şimdi de Başakşehir’de güreş antrenörlüğü yapmaktadır. Sadin Bakır, Yıldızlar Avrupa grekoromen güreş şampiyonu oldu, Ukrayna odesa’da en teknik güreşçi seçildi. 7defa Türkiye şampiyonu ve grekoromen güreş gençler Dünya 3.sü oldu.

2002 yılında Ukrayna'da yapılan yıldızlar Greco Romen güreş Avrupa şampiyonasında Türkiye'ye bir altın madalya kazanıran Sadin Bakır, 2005 yılında Litvanya'da yapılan gençler dünya güreş şampiyonasında da bronz madalya almıştır. 8 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan Bakır, İBB Spor Kulübü'nde antrenörlük yapmaktadır. Sadin Bakır, aktif spor hayatına yağlı pehlivan gurescisi olarak devam ettirmektedir.

Sadin Bakır, ayrıca Kırkpınar yağlı güreşleri ile de uğraşmakta ve Başaltı kategorisinde pehlivan olarak çim sahalarda da güreşmektedir.



2017 yılı Survior'da 23 Ocak 2017 tarihinde Fulya Şahin adlı yarışmacı elenirken, Acun Ilıcalı, yarışmaya 3 ismin daha katılacağını açıkladı. Bunlar Anıl Karakurt, Fatih Hürkan ve Sadin Bakır adlı yarışmacılardır.

Survivor 2017 yarışmasında ünlüler takımında İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, Berna Öztürk, Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Sema Apak, Pınar Saka, Adem Kılıçcı, Şahika Ercümen, Sabriye Şengül, Fatih Hürkan olacak.

Survivor 2017 yarışmasında gönüllüler takımında Eser West, Ogeday Girişken, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Tuğçe Melis Demir, Fulya Şahin, Denisa, Elif Şadoğlu, Burçak Tuncer, Berna Keklikler, Erdi Ünver, Anıl Karakurt,Sadin Bakır, Yiğit İzik olacak.

28 Şubat 2017 akşamı yapılan eleme konseyinde elenen isim Sadin Bakır oldu.