Sadio Mane: Kazandığımız için gururluyuz

"Dünyanın en iyi taraftar grubuna sahibiz"

"Bazen bizim için hayatı kolaylaştırıyorlar"

UEFA Süper Kupa maçının adamı seçilen Sadio Mane, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kazanmanın kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Mane "Kazanmak için gelmiştik. Futbolun içinde kazanmak da kaybetmek de var. Bazen yüzde yüzünüzle oynayamayabiliyorsunuz. Hazır olamıyorsunuz. Ancak biz en azından duygusal olarak tamamen hazırdık. Elimizden geleni yaptık. Gururluyuz. Mutuyuz" dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ TARAFTAR GRUBUNA SAHİBİZ"

Stadyumda inanılmaz bir atmosfer olduğunu ifade eden Mane, "İnanılmaz bir ortam vardı. Liverpool'da oynuyor gibiydik. Her zaman söylüyorum, dünyanın en iyi taraftar grubuna sahibiz. Bazen bizim için hayatı kolaylaştırıyorlar. 11'e karşı 12 oynuyoruz. Sahada bize güç, cesaret veriyorlar. Birlikte bu yolda yürümeye devam edip, yeni başarılar kazanacağız" şeklinde konuştu.

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-Mane'nin açıklamaları

DHA