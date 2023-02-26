Sadiq Alhassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadiq Alhassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadiq Alhassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sadiq Alhassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sadiq Alhassan 15 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sadiq Alhassan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sadiq Alhassan'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sadiq Alhassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sadiq Alhassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sadiq Alhassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sadiq Alhassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Karela United

1 Ekim 2021 yılında Bilinmiyor

15 Ocak 2023 yılında Dreams FC

Sadiq Alhassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sadiq Alhassan şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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