Sadiq Mammadzada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadiq Mammadzada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadiq Mammadzada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sadiq Mammadzada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sadiq Mammadzada 29 Ekim 2006 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Sadiq Məmmədzadə şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sadiq Mammadzada Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Sabail 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail 2 takımına - tarihinde katılmıştır. Sadiq Mammadzada'nin FK Sabail 2 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sadiq Mammadzada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sadiq Mammadzada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sadiq Mammadzada şuan FK Sabail 2 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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