Sadiq Quliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadiq Quliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sadiq Quliyev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sadiq Quliyev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sadiq Quliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadiq Quliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sadiq Quliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadiq Quliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadiq Quliyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sadiq Quliyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sadiq Quliyev 9 Mart 1995 tarihinde İmişli şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Sadiq Qəfər oğlu Quliyev şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sadiq Quliyev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sadiq Quliyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sadiq Quliyev'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sadiq Quliyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sadiq Quliyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Sadiq Quliyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sadiq Quliyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2015 yılında Zira FK

30 Haziran 2016 yılında FK Qabala

1 Ocak 2017 yılında Zira FK

1 Temmuz 2019 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2021 yılında Machhindra FC

1 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

Sadiq Quliyev kimdir

Sadiq Quliyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sadiq Quliyev şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Sadiq Quliyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U16 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sadiq Quliyev nereli

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