Şadırvan ne demek, TDK'ya göre Şadırvan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şadırvan ne demek? Şadırvan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şadırvan kelimesi. Peki şadırvan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şadırvan nedir, şadırvan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞADIRVAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şadırvan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şadırvan kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre şadırvan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, üzeri kubbeli veya açık havuz



ŞADIRVAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bursa'da bir eski cami avlusu / Küçük şadırvanda şakırdayan su

