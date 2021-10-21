Sadizm ne demek, TDK'ya göre Sadizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sadizm ne demek? Sadizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sadizm kelimesi. Peki sadizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sadizm nedir, sadizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SADİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sadizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sadizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sadizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elezerlik

