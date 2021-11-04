CSKA Moskova 82 - 91 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCUGülümseten anlar! Canlı yayında Galatasaray taraftarı tarafından öpülen muhabir neye uğradığını şaşırdıSadme ne demek, TDK'ya göre Sadme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı...Vefalı köpeğin duygulandıran hareketi! Sahibinin mezarı başından ayrılmıyorSelektör ne demek, TDK'ya göre Selektör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linkiSon dakika | TFF, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı öncesi başvurusunu reddettiParlamentoda ipler gerildi! El hareketi yapıp kürsüyü terk ettiMuallel ne demek, TDK'ya göre Muallel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Sadme ne demek, TDK'ya göre Sadme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sadme ne demek, TDK'ya göre Sadme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sadme kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sadme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sadme nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sadme kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sadme ne demek, TDK'ya göre Sadme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sadme ne demek? Sadme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sadme kelimesi. Peki sadme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sadme nedir, sadme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SADME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sadme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sadme kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sadme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çarpışma, tokuşma, vurma
- Sarsıntı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT