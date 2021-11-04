Sadme ne demek, TDK'ya göre Sadme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sadme ne demek? Sadme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sadme kelimesi. Peki sadme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sadme nedir, sadme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SADME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sadme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sadme kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sadme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çarpışma, tokuşma, vurma

- Sarsıntı

