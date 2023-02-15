Sadmir Zekovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadmir Zekovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadmir Zekovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sadmir Zekovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sadmir Zekovic 29 Nisan 1994 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç,Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sadmir Zekovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LL Sportsmanagment yapmaktadır. Sadmir Zekovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sadmir Zekovic'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sadmir Zekovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sadmir Zekovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sadmir Zekovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sadmir Zekovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2012 yılında Catania

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

8 Mayıs 2014 yılında Fylkir

5 Mart 2015 yılında Kristianstad FC

1 Ocak 2016 yılında BK Olympic

1 Ocak 2017 yılında IFK Malmö

21 Ağu 2017 yılında BK Olympic

1 Ocak 2020 yılında Utsiktens BK

5 Mart 2021 yılında Oskarshamns AIK

8 Ocak 2022 yılında AFC Eskilstuna

25 Temmuz 2022 yılında Östersund

Sadmir Zekovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sadmir Zekovic şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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