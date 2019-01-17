Sadri Şener’den Trabzonspor’a ziyaret

Trabzonspor eski Başkanı Sadri Şener, Trabzonspor'u ziyaret etti.

Trabzonspor eski Başkanı Sadri Şener beraberindeki eski asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, eski yönetici Ömürden Yavuz ve eski Basın İlan Genel Müdürü Mehmet Atalay ile birlikte Trabzonspor'u ziyaret etti. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Ünal Karaman ile görüşen Şener, takımın son dönemdeki çıkışının kendisini mutlu ettiğini belirterek, bundan sonraki müsabakalarda başarı dileğinde bulundu.

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA