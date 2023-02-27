Saeb Mohebi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeb Mohebi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeb Mohebi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeb Mohebi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeb Mohebi 28 Ağustos 1993 tarihinde Roudbar, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da صائب محبی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeb Mohebi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saeb Mohebi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 20 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Saeb Mohebi'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saeb Mohebi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeb Mohebi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeb Mohebi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeb Mohebi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Caspian Qazvin

1 Temmuz 2014 yılında Zob Ahan

1 Ağustos 2016 yılında Rah Ahan

1 Ocak 2017 yılında Malavan

3 Şubat 2019 yılında Navad Urmia FC

9 Ağustos 2019 yılında Rayka Babol

20 Eylül 2020 yılında Havadar SC

Saeb Mohebi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeb Mohebi şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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