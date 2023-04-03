Saeed Ahmed Alameri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Ahmed Alameri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Ahmed Alameri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Saeed Ahmed Alameri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Saeed Ahmed Alameri 5 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Saeed Ahmed Ali Salem Alameri şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Saeed Ahmed Alameri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Saeed Ahmed Alameri'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Saeed Ahmed Alameri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Saeed Ahmed Alameri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Saeed Ahmed Alameri şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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