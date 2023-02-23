Saeed İssah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed İssah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saeed İssah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saeed İssah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Saeed İssah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed İssah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saeed İssah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed İssah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed İssah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed İssah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed İssah 11 Ocak 2000 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Seydou Saeed Issah şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed İssah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Saeed İssah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Saeed İssah'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saeed İssah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed İssah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Saeed İssah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed İssah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2021 yılında FC Hermannstadt

Saeed İssah kimdir

Saeed İssah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed İssah şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Saeed İssah nereli

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