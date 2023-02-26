Saeed Karimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Karimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Karimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed Karimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed Karimi 22 Mart 1997 tarihinde Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سعید کریمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed Karimi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saeed Karimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Saeed Karimi'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saeed Karimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed Karimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeed Karimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed Karimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Khooneh U21

1 Temmuz 2018 yılında Khooneh

7 Temmuz 2019 yılında Naft M.I.S F.C.

10 Eylül 2021 yılında Malavan

Saeed Karimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed Karimi şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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