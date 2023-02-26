Saeed Vasei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Vasei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Vasei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed Vasei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed Vasei 19 Aralık 1994 tarihinde Mashhad, Razavi Khorasan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سعيد واسعی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed Vasei Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Amir Arsalan Mortaz yapmaktadır. Saeed Vasei, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Saeed Vasei'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saeed Vasei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed Vasei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeed Vasei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed Vasei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Siah Jamegan

1 Temmuz 2016 yılında Baadraan

1 Temmuz 2018 yılında Paykan FC

12 Ekim 2020 yılında Tractor

7 Ocak 2023 yılında Foolad

Saeed Vasei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed Vasei şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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