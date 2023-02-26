Saeid Aghaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Aghaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saeid Aghaei kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saeid Aghaei ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Saeid Aghaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Aghaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saeid Aghaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Aghaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeid Aghaei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeid Aghaei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeid Aghaei 9 Şubat 1995 tarihinde Tabriz, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سعيد آقایی şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeid Aghaei Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saeid Aghaei, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saeid Aghaei'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saeid Aghaei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aghaei_saeid7

Saeid Aghaei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeid Aghaei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Saeid Aghaei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeid Aghaei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gostaresh FC

20 Kasım 2013 yılında Tractor Sazi

22 Aralık 2015 yılında Gostaresh FC

23 Aralık 2015 yılında Tractor Sazi

30 Haziran 2017 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2017 yılında Sepahan

1 Eylül 2020 yılında Persepolis

1 Temmuz 2022 yılında Foolad

Saeid Aghaei kimdir

Saeid Aghaei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeid Aghaei şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tractor Sazi FC, Gostaresh Foolad

Saeid Aghaei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran takımında 3 numaralı formasıyla 4 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İran U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 4 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Saeid Aghaei nereli

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