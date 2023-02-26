Saeid Bagherpasand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Bagherpasand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeid Bagherpasand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeid Bagherpasand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeid Bagherpasand 26 Mart 1991 tarihinde Langarud, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سعید باقرپسند şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeid Bagherpasand Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MEK Football yapmaktadır. Saeid Bagherpasand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 6 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Saeid Bagherpasand'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saeid Bagherpasand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeid Bagherpasand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeid Bagherpasand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeid Bagherpasand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Machine Sazi

1 Temmuz 2014 yılında Haf Semnan

1 Temmuz 2015 yılında Sh Tabriz

1 Temmuz 2016 yılında Shahin

23 Aralık 2016 yılında Sh Tabriz

1 Temmuz 2017 yılında Damash Gilan

26 Aralık 2018 yılında Sorkhpooshan

30 Haziran 2019 yılında Damash Gilan

3 Ekim 2020 yılında Aluminium Arak

17 Eylül 2021 yılında Sumqayıt

6 Şubat 2022 yılında Zob Ahan

Saeid Bagherpasand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeid Bagherpasand şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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