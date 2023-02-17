Saeid Ezatolahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Ezatolahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeid Ezatolahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeid Ezatolahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeid Ezatolahi 1 Ekim 1996 tarihinde Bandar Anzali, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سعید عزت اللهی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeid Ezatolahi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MBS Sports yapmaktadır. Saeid Ezatolahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 20 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Saeid Ezatolahi'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Saeid Ezatolahi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saeedezatolahi.official/

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Saeid Ezatolahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeid Ezatolahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Saeid Ezatolahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeid Ezatolahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Malavan

27 Ağu 2014 yılında Atl. Madrid C

21 Temmuz 2015 yılında Rostov

1 Ocak 2017 yılında Anji Mahaçkale

30 Haziran 2017 yılında Rostov

31 Ağu 2017 yılında Amkar Perm

30 Haziran 2018 yılında Rostov

31 Ağu 2018 yılında Reading

30 Haziran 2019 yılında Rostov

28 Ağu 2019 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2020 yılında Rostov

20 Ağu 2020 yılında Vejle BK

19 Ocak 2022 yılında Al-Gharafa SC

30 Haziran 2022 yılında Vejle BK

Saeid Ezatolahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeid Ezatolahi şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

Saeid Ezatolahi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 6 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 1 gol atmıştır.

İran U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İran U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 8 gol atmıştır.

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