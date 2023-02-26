Saeid Gholamalibeigi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Gholamalibeigi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeid Gholamalibeigi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeid Gholamalibeigi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeid Gholamalibeigi 4 Eylül 1993 tarihinde Arak, Markazi şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سعید غلام بیگی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeid Gholamalibeigi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Saeid Gholamalibeigi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 2 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Saeid Gholamalibeigi'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saeid Gholamalibeigi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeid Gholamalibeigi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeid Gholamalibeigi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeid Gholamalibeigi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Naft Novin U21

1 Temmuz 2014 yılında Aluminium Arak

1 Temmuz 2015 yılında Niroye Zamini

1 Temmuz 2017 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2018 yılında Shahin Bushehr

1 Temmuz 2019 yılında Saipa FC

2 Kasım 2020 yılında FC Nassaji M.

Saeid Gholamalibeigi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeid Gholamalibeigi şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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