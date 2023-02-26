Saeid Jalali Rad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Jalali Rad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeid Jalali Rad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeid Jalali Rad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeid Jalali Rad 30 Mayıs 1994 tarihinde Mashhad, Razavi Khorasan şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سعيد جلالی راد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeid Jalali Rad Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saeid Jalali Rad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saeid Jalali Rad'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saeid Jalali Rad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeid Jalali Rad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeid Jalali Rad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeid Jalali Rad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Padideh

6 Ocak 2019 yılında Fajr Sepasi

18 Kasım 2020 yılında Shahr Khodrou

23 Şubat 2021 yılında FC Nassaji M.

31 Temmuz 2021 yılında Shahr Khodrou

7 Temmuz 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Saeid Jalali Rad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeid Jalali Rad şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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