Saeid Mehri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Mehri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeid Mehri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeid Mehri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeid Mehri 16 Eylül 1995 tarihinde Mianeh, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سعيد مهری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeid Mehri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFM_AGENCY yapmaktadır. Saeid Mehri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 28 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Saeid Mehri'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saeid Mehri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeid Mehri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeid Mehri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeid Mehri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sh Tabriz U21

1 Temmuz 2016 yılında Machine Sazi

1 Temmuz 2018 yılında Gostaresh FC

5 Eylül 2018 yılında Machine Sazi

1 Temmuz 2019 yılında Tractor

28 Şubat 2021 yılında Esteghlal FC

Saeid Mehri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeid Mehri şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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