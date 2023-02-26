Saeid Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeid Sadeghi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeid Sadeghi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeid Sadeghi 25 Nisan 1994 tarihinde Sari, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سعید صادقی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeid Sadeghi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saeid Sadeghi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saeid Sadeghi'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saeid Sadeghi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeid Sadeghi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeid Sadeghi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeid Sadeghi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Saba Battery

1 Temmuz 2013 yılında Niroye Zamini

1 Temmuz 2015 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2016 yılında Khooneh

1 Temmuz 2017 yılında Paykan FC

19 Aralık 2017 yılında Padideh

27 Eylül 2020 yılında Gol Gohar

1 Temmuz 2022 yılında Persepolis

Saeid Sadeghi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeid Sadeghi şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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