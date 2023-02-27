Saeid Saharkhizan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Saharkhizan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saeid Saharkhizan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saeid Saharkhizan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Saeid Saharkhizan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Saharkhizan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saeid Saharkhizan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Saharkhizan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeid Saharkhizan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeid Saharkhizan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeid Saharkhizan 26 Haziran 2003 tarihinde Ardabil şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سعید سحرخیزان گندشمین şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeid Saharkhizan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Saeid Saharkhizan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saeid Saharkhizan'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saeid Saharkhizan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeid Saharkhizan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Saeid Saharkhizan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeid Saharkhizan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Saipa FC U19

3 Kasım 2021 yılında Paykan FC U19

1 Temmuz 2022 yılında Havadar SC

Saeid Saharkhizan kimdir

Saeid Saharkhizan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeid Saharkhizan şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Saeid Saharkhizan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Saeid Saharkhizan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Soon Min Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soon Min Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soon Min Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soon Min Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valdimar Dadi Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdimar Dadi Saevarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valdimar Dadi Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdimar Dadi Saevarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bit Garam Yoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bit Garam Yoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bit Garam Yoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bit Garam Yoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rurik Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rurik Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rurik Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rurik Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi