Saeid Saharkhizan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Saharkhizan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeid Saharkhizan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeid Saharkhizan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeid Saharkhizan 26 Haziran 2003 tarihinde Ardabil şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سعید سحرخیزان گندشمین şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeid Saharkhizan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Saeid Saharkhizan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saeid Saharkhizan'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saeid Saharkhizan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeid Saharkhizan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeid Saharkhizan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeid Saharkhizan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Saipa FC U19

3 Kasım 2021 yılında Paykan FC U19

1 Temmuz 2022 yılında Havadar SC

Saeid Saharkhizan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeid Saharkhizan şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Saeid Saharkhizan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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