Saevar Atli Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saevar Atli Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saevar Atli Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saevar Atli Magnusson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Saevar Atli Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saevar Atli Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saevar Atli Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saevar Atli Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saevar Atli Magnusson 16 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sævar Atli Magnússon şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saevar Atli Magnusson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Saevar Atli Magnusson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Saevar Atli Magnusson'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saevar Atli Magnussonboyu ve yaşı kaç

Saevar Atli Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saevar Atli Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Saevar Atli Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saevar Atli Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Leiknir

30 Mart 2021 yılında Breidablik

31 Mart 2021 yılında Leiknir

4 Ağu 2021 yılında Breidablik

5 Ağu 2021 yılında Lyngby BK

Saevar Atli Magnusson kimdir

Saevar Atli Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saevar Atli Magnusson şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Saevar Atli Magnusson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 23 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Saevar Atli Magnusson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Jesper Juelsgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Juelsgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesper Juelsgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Juelsgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Manzur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Manzur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Manzur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Manzur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeppe Brinch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Brinch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeppe Brinch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Brinch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Del Priore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Del Priore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Del Priore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Del Priore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları