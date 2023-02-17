Saevar Atli Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saevar Atli Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saevar Atli Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saevar Atli Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saevar Atli Magnusson 16 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sævar Atli Magnússon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saevar Atli Magnusson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Saevar Atli Magnusson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Saevar Atli Magnusson'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saevar Atli Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saevar Atli Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saevar Atli Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saevar Atli Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Leiknir

30 Mart 2021 yılında Breidablik

31 Mart 2021 yılında Leiknir

4 Ağu 2021 yılında Breidablik

5 Ağu 2021 yılında Lyngby BK

Saevar Atli Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saevar Atli Magnusson şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Saevar Atli Magnusson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 23 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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