Saevar Orri Valgeirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saevar Orri Valgeirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saevar Orri Valgeirsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Saevar Orri Valgeirsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Saevar Orri Valgeirsson 28 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sævar Orri Valgeirsson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Saevar Orri Valgeirsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 19 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Saevar Orri Valgeirsson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Saevar Orri Valgeirsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Saevar Orri Valgeirsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Mayıs 2020 yılında Haukar
9 Nisan 2022 yılında KÁ Ásvellir
15 Temmuz 2022 yılında Haukar
19 Şubat 2023 yılında Valur
Saevar Orri Valgeirsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Saevar Orri Valgeirsson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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