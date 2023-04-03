Safa Can Boran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Safa Can Boran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Safa Can Boran kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Safa Can Boran ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.