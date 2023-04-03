Safa Can Boran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Safa Can Boran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Safa Can Boran kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Safa Can Boran ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Safa Can Boran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Safa Can Boran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Safa Can Boran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Safa Can Boran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Safa Can Boran 29 Mart 2005 tarihinde doğmuştur.  Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Safa Can Boran Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Safa Can Boran'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Safa Can Boranboyu ve yaşı kaç

Safa Can Boran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Safa Can Boran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Karlsruhe U19

Safa Can Boran kimdir

Safa Can Boran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Safa Can Boran şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Safa Can Boran nereli

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