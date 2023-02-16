Safa Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Safa Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Safa Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Safa Yildirim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Safa Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Safa Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Safa Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Safa Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Safa Yildirim 15 Ocak 1993 tarihinde Sivas şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Safa Yıldırım şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Safa Yildirim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Safa Yildirim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Safa Yildirim'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Safa Yildirim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/safaayildirimm/

Safa Yildirimboyu ve yaşı kaç

Safa Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Safa Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Safa Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Safa Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sivasspor

23 Ağu 2013 yılında Sivas Dört Eylül

30 Haziran 2014 yılında Sivasspor

13 Ağu 2014 yılında Payas Bld 1975

30 Haziran 2015 yılında Sivasspor

20 Ağu 2015 yılında 24 Erzincanspor

30 Haziran 2016 yılında Sivasspor

31 Temmuz 2016 yılında 24 Erzincanspor

30 Haziran 2017 yılında Sivasspor

11 Ağu 2017 yılında Yeni Orduspor

20 Ağu 2018 yılında Cizre Spor

27 Ağu 2019 yılında Sivas Belediye

14 Eylül 2020 yılında Ağrı 1970 Spor

22 Ocak 2021 yılında Sultanbeyli Bld

1 Temmuz 2021 yılında Çarşambaspor

24 Ağu 2022 yılında Sivas Belediye

13 Ocak 2023 yılında Erbaaspor

Safa Yildirim kimdir

Safa Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Safa Yildirim şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sivas Demirspor, Sivasspor

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Safa Yildirim nereli

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