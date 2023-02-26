Safaa Hadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Safaa Hadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Safaa Hadi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Safaa Hadi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Safaa Hadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Safaa Hadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Safaa Hadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Safaa Hadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Safaa Hadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Safaa Hadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Safaa Hadi 14 Ekim 1998 tarihinde Sadr City, Baghdad şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Irak uyrukludur.Gerçek adı da Safaa Hadi Abdullah Al-Furaiji/ صفاء هادي عبدالله الفريجي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Safaa Hadi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Safaa Hadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Safaa Hadi'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Safaa Hadi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/safaahadii

http://www.instagram.com/safaa.hadii/

Safaa Hadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Safaa Hadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Safaa Hadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Safaa Hadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bağdat SC

21 Haziran 2016 yılında Al-Mina'a SC

1 Ocak 2017 yılında Al-Zawraa SC

1 Eylül 2019 yılında Al-Shorta SC

21 Şubat 2020 yılında KS Samara

14 Eylül 2021 yılında Al-Quwa Al-Jaw.

7 Temmuz 2022 yılında Tractor

Safaa Hadi kimdir

Safaa Hadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Safaa Hadi şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ammo Baba Football School, Amanat Baghdad SC (-2015)

Safaa Hadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Irak takımında 7 numaralı formasıyla 8 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 1 gol atmıştır.

Irak U23 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Safaa Hadi nereli

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