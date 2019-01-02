Şafak Mahmutyazıcıoğlu: "Burak Yılmaz gündemimizde olan bir isim”

Beşiktaş Kulübü yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katıldığı bir TV programında Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın gündemlerinde olduğunu belirterek, "Hocamızın da olumlu rapor verdiği bir isim. Şu ana kadar bir anlaşma yok" dedi.

Beşiktaş kulübü yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TRT Spor'da katıldığı bir programda adı Beşiktaş ile anılan ve sosyal medyada taraftarın büyük tepki gösterdiği Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu. Burak'ın gündemlerinde olduğunu belirten Mahmutyazıcıoğlu, "Sosyal medyada 12 yaşından 70 yaşına kadar insanlar var. Biz oradaki tepkilere göre takımı yönetemeyiz. Hocamız bizden santrfor istedi. Seçeneklerimiz de belli. Şenol hoca isim değil, mevki söyler. Bizler isim buluruz hoca da değerlendirir. Burak Yılmaz'ı da tabii ki sorduk. Trabzonspor bizim kardeş camiamız. Trabzonspor ile el sıkışmadan Burak Yılmaz ile konuşmayız. Bazı haberler var bu türde medyada. Biz Burak operasyonu yaparsak önce Trabzonspor ile helalleşiriz. Gündemimizde olan ve hocamızın olumlu rapor verdiği bir isim Burak. Şu ana kadar bir anlaşma yok" diye konuştu.

"4 oyuncuya kulüp bulun dedik"

Antalya kampına götürülmeyen oyuncularla ilgili de konuşan Mahmutyazıcıoğlu, "Hocamız takıma olumlu katkı sağlayacak oyuncularla çalışmak istiyor. Yönetim de aynı fikirde olduğu için Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Love ve Gökhan Töre kadroya alınmadı. Kadro dışı bırakılan 4 futbolcuya kulüp bulmalarını söyledik. Eğer kulüp bulamazlarsa ve transferleri gerçekleşmezse bizim de ihtiyacımız varsa parasını ödüyoruz tabii ki kullanacağız. Gökhan Töre'nin bize katkı sağlayacağını düşünmüyoruz. Şu anda bizde Gökhan Töre o etkiyi sağlayamıyor. Amiral gemisinin başında teknik heyet var. Onu da görmezden gelemeyiz" yorumunda bulundu.

Kaynak: İHA