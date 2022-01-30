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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Zanlı Seccad Yeşil, Ece Erken'in evlendiği gün kendini belli etmiş!

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde 19 ayrı noktaya eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltı sayısı 11'e yükselirken, katil zanlılarından Seccad Yeşil'in Ece Erken ile Mahmutyazıcıoğlu'nun düğün günü yaptığı paylaşım dehşete düşürdü.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Zanlı Seccad Yeşil, Ece Erken'in evlendiği gün kendini belli etmiş!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine getirildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Zanlı Seccad Yeşil, Ece Erken'in evlendiği gün kendini belli etmiş!

ECE ERKEN CENAZEDE YIKILDI

Ece Erken, taziyeye elinde eşinin fotoğrafının olduğu çerçeve ile geldi, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" sözleri ile gözyaşlarına boğuldu. 

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Zanlı Seccad Yeşil, Ece Erken'in evlendiği gün kendini belli etmiş!

GÖZALTINA ALINDILAR

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 19 ayrı noktaya yapılan eş zamanlı operasyonla Kadir Yasak, ağabeyi Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın da gözaltına alındı. Saldırıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren kişinin Kadir Yasak, şoförünü yaralayan kişinin ise Ali Yasak olduğu belirtilmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Zanlı Seccad Yeşil, Ece Erken'in evlendiği gün kendini belli etmiş!​​​​​​​

"GÜN YÜZÜ GÖRMESİNLER"

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili şüphelilerin yakalanması sonrası Ece Erken'den açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı'na ve Emniyet birimlerine teşekkür eden Erken, "Bunlar yakalanana kadar nefes alamadık biz! Canımız gitti! Bunların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Bizi yaşarken öldürdüler. Rabbim bunlara hem bu dünyada hem de ahirette gün yüzü göstermesin inşallah" diyerek isyan etti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Zanlı Seccad Yeşil, Ece Erken'in evlendiği gün kendini belli etmiş!

SECCAD YEŞİL ECE ERKEN'İN EVLENDİĞİ GÜN YAPTIĞI PAYLAŞIM İLE DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Öte yandan katil zanlısı Seccad Yeşil'in, Mahmutyazıcıoğlu ile Erken'in evlendiği 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Seccad Yeşil'in o tarihte yaptığı paylaşımda "Allah Büyük" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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