Beşiktaş eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak ayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili sorular ise peş peşe geldi. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir, nereli, kaç yaşında? Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Benan Kocadereli neden, nasıl boşandı? İşte detaylar...

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADELERİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Son dakika haberleri arasında yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesi gündeme merak edilen soruları da taşıdı. Ece Erken ile evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli merak konusu oldu. Ancak Kocadereli hakkında bilgi bulunmamaktadır...

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU VE BENAN KOCADERELİ NEDEN, NASIL BOŞANDI?

Benan Kocadereli, eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.

42 yaşındaki avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 44 yaşındaki sunucu Ece Erken, iki yıllık birlikteliklerinin ardından geçen yıl haziran ayında Bodrum’da sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşinden iki kızı, Erken’in ise önceki evliliğinden bir oğlu bulunuyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, nerelidir? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?