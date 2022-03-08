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  3. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kırkında Ece Erken'den bomba itiraf! Paylaşımı görenleri şaşkına uğratt!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kırkında Ece Erken'den bomba itiraf! Paylaşımı görenleri şaşkına uğratt!

Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kırkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini hayrete düşürdü.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kırkında Ece Erken'den bomba itiraf! Paylaşımı görenleri şaşkına uğratt! 1110

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından dünyası yıkılan Ece Erken bir paylaşım yaptı.