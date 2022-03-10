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  3. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kırkında Ece Erken'in hocaya yönelttiği soru duyanları paramparça etti! Tehdit aldığını itiraf etmişti!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kırkında Ece Erken'in hocaya yönelttiği soru duyanları paramparça etti! Tehdit aldığını itiraf etmişti!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan ve geçtiğimiz günlerde tehditler aldığını itiraf eden Ece Erken'in eşinin kırkında hocaya sorduğu soru duyanları hüzünlendirdi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kırkında Ece Erken'in hocaya yönelttiği soru duyanları paramparça etti! Tehdit aldığını itiraf etmişti!

Kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan son mesajlarını yayınlayan Ece Erken, mal varlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını açıklamıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 40 gün mevlidinin okunmasının ardından Seren Serengil bu konuya dair de açıklamalar yaptı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken'in zor günler geçirdiğini söyleyen Seren Serengil "Kırkı geçmeden daha yakınları para peşine düştüler! Çok utanç verici. Kızın evine hacizler gönderiyorlar, evi de kendi evi. Caydırma politikası. Adamın kapıdan arabasını alıyorlar falan..." dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kırkında Ece Erken'in hocaya yönelttiği soru duyanları paramparça etti! Tehdit aldığını itiraf etmişti!

HOCAYA SORDUĞU SORU DİKKAT ÇEKTİ

Serengil Ece Erken'in mallarına tedbir koymaya kalkıldığını da açıkladı.

Seren Serengil Ece Erken'in çok iyi olmadığını da ifade ederek şunu söyledi;

"Dün kırkı okundu hocaya diyor ki nasıl rüyamda görebilirim, hangi duaları okuyabilirim"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kırkında Ece Erken'in hocaya yönelttiği soru duyanları paramparça etti! Tehdit aldığını itiraf etmişti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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