Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaylı bir şekilde boşandığı eşi Benan Kocadereli'den ilk paylaşım geldi! Cenazede Ece Erken'le birlikte...

Aynur Aydın'dan cinsel fantezi göndermesi! Yeni şarkısı Bilmece'nin klibinde kendini bağlatarak tavana astırdı! BDSM temalı erotik sahneler gündem oldu!

Gülşen'i annelikten vuran Işın Karaca'ya pandemi dönemi kovulduğunu iddia eden orkestra ekibinden Ozan Doğan Ariz sert cevap verdi! "Herkesi nasıl şutladığını anlatsın"

Şebnem Ferah ve karısını terk edip onunla birlikte olan eski sevgilisi Süha Yavuz yıllar sonra davalık oldu! Ebru Gündeş'i de ona tercih etmişti...