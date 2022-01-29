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  3. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaylı bir şekilde boşandığı eşi Benan Kocadereli'den ilk paylaşım geldi! Cenazede Ece Erken'le birlikte...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaylı bir şekilde boşandığı eşi Benan Kocadereli'den ilk paylaşım geldi! Cenazede Ece Erken'le birlikte...

Balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli'den de ilk paylaşım geldi. Eski eşinin cenazesinde, Ece Erken'le birlikte Mahmutyazıcıoğlu'nun annesinin koluna girdi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaylı bir şekilde boşandığı eşi Benan Kocadereli'den ilk paylaşım geldi! Cenazede Ece Erken'le birlikte... 118

Önceki günlerde İstanbul Bakırköy'de saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.