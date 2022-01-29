Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaylı bir şekilde boşandığı eşi Benan Kocadereli'den ilk paylaşım geldi! Cenazede Ece Erken'le birlikte...
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaylı bir şekilde boşandığı eşi Benan Kocadereli'den ilk paylaşım geldi! Cenazede Ece Erken'le birlikte...
Balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli'den de ilk paylaşım geldi. Eski eşinin cenazesinde, Ece Erken'le birlikte Mahmutyazıcıoğlu'nun annesinin koluna girdi.